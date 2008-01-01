На турнире «RigaCup» наши сдались только Зениту

Новости Спорт | 14 февраля 2017 | 12:57

Пресс-фото Пресс-фото

С 10 по 12 февраля проходил один из престижных Латвийских молодежных международных турниров «RigaCup», в котором наша команда футболистов 2001 года рождения заняло второе место после команды «Zenit» из Санкт-Петербурга, сообщает Наурис Мацкевич.

В первый день соревнований воспитанники Андрея Сипайло обыграли “SuperNova” со счетом 3:1, в свою очередь в конце второго боя отыгрались с 1:3 и даже были близки к победе над “Skonto”, командой 2000 г.р. Игра закончилась со счетом 3:3.

Второй день начался с игры с главным фаворитом Зенит. Как признается Андрей Сипайло, русские футболисты играли очень остро, и уже на первой минуте из-за травмы поле пришлось покинуть лидеру нападения Эдуарду Дашкевичу, который в продолжении вернулся в игру. В похожей игре к успеху пришла команда Зенит, победив со счетом 1:0.

За это поражение команда реабилитировалась победой над RFS со счетом 1:0, таким образом, практически, обеспечив себе вторую позицию. В заключительном турнире со счетом 7:0 был разрушен Рижский Динамо. В последний день Зенит неожиданно сдался команде Сконто, но это не повлияло на таблицу турнира. Первое место заняли русские, на втором месте наша команда BFC Daugavpils, на третьем месте «Skonto».

Лучшим нападающим турнира признан Дашкевич, который забил три гола. Результативнее сыграл Роберт Магрин, на его счету 5 голов. В ходе турнира в ворота забили Янис Булс, Олег Гуревич, Эмиль Спекс, Эдгар Иванов, Максим Михеев.

Напомним, что из-за болезни и ранения в Ригу не поехали двое лидеров команды Леонид Трусковскис и Владислав Скурьят, что дало возможность многим резервистам себя показать и они все отстояли данное им доверие.

D-fakti.lv