Латгальский зоопарк является лучшим партнёром Еврокомиссии

Новости Общество | 14 февраля 2017 | 12:37

Пресс-фото Пресс-фото

Европейская комиссия в своем отчете о природоохранных проектах назвала Латгальский зоопарк в числе своих лучших партнеров. Каким образом маленький уголок живой природы в Даугавпилсе опередил прославленные европейские зоопарки?

Как сообщили BaltNews.lv в даугавпилсском самоуправлении, всё дело в том, что главной своей функцией специалисты Латгальского зоопарка считают воспитание правильного отношения к природе. В этом зоопарке дети во время экскурсий учатся беречь все живое, ценить и диковинных обитателей джунглей, и обыкновенных лягушек и черепашек.

Кроме того, исследования зоологов подтверждают, что в Латвии появляются животные и насекомые, которые раньше тут не встречались, например богомолы. Сказывается потепление климата. Изучение этого процесса — еще одна работа, которую выполняют специалисты муниципального зоопарка.

Коллектив зоопарка на протяжении десятков лет реализует проекты, которые направлены на сохранение различных животных. Сейчас продолжается работа над проектом создания перехода через дорогу для мелких животных. Оживленная трасса — это смертельная зона для лягушек, черепах, ящериц и других обитателей лесов и болот. Различные переходы для животных — больших и маленьких — существуют как в Западной Европе, так и в Литве, Польше, Белоруссии. В Латвии нет ни одного.

Еще один проект посвящен изучению ротана. Этот гость с Дальнего Востока впервые в Латвии был пойман в водоеме возле Даугавпилсского университета. А сейчас хищная рыба уничтожает живность в прудах и в небольших озерах. Ограничить его численность — это непростая задача, над которой работают специалисты.

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