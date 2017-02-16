Интервью
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Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 февраля
День святого Валентина, день всех влюбленных
Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей
Гороскоп на день
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- 21 июня
Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 12:11
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 13 февраля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 50 профессиям.
Вакансии:
- Автомеханик;
- администратор компьютерных систем;
- aссистент радиолога;
- бармен;
- бригадир (деревообработка);
- бухгалтер;
- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);
- врачи;
- геодезист;
- инженер по качеству (машиностроение);
- инженер по противопожарной безопасности;
- инженеры-землеустроители;
- кассир (работа в Pиге);
- комплектовщик (работа в Pиге);
- кондитер;
- конструктор (машиностроение);
- консультант клиентов по продажам;
- контролёр (работа на швейном производстве);
- кухонный работник;
- медсёстры;
- механик копировальной техники;
- младший полицейский полиции самоуправления;
- оператор металлообрабатывающего станка;
- оператор на лесопилку;
- парикмахеры;
- повара;
- подолог;
- подсобник;
- помощник врача;
- помощник руководителя строительных работ;
- почтальон;
- программист;
- продавцы;
- психолог;
- работник социального ухода (работа в Калупе);
- работник торгового зала (работа в Pиге);
- рамщик;
- руководитель экономического отдела;
- санитар;
- сварщик металлоконструкций;
- сиделка;
- столяр;
- стоматолог;
- техник по качеству (металлообработка);
- технолог (швейное производство);
- тракторист- комбайнёр (работа в Демене);
- учитель дошкольного образования (латышский язык);
- учитель специального образования;
- швеи;
- шеф-повар;
- электромонтёр;
- электросварщик (MMA).
Информация о вакансиях:
- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах
- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873
Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.
Подробная информация по тел. 65484369
Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в феврале 2017 года посетить компьютерные курсы:
Курс – Использование электронных услуг (16.02.2017.-17.02.2017.) – 2 дня
Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:
не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;
старше 30 лет;
Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОТА И КАРЬЕРА 2017
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:
предложить актуальные вакансии в различных профессиональных сферах, в сотрудничестве с работодателями помочь им найти работников, а безработным – трудоустроиться.
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
это отличная возможность бесплатно представить своё предприятие, среди ищущих работу найти подходящих работников, а также узнать о мероприятиях ГАЗ по поддержке работодателей.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
9 марта 2017 года с 11:00 до 14:00
Гостиница Park Hotel Latgola
(ул. Гимназияс 46, Даугавпилс)
Ярмарка вакансий – БЕСПЛАТНОЕ мероприятие для работодателей и ищущих работу
Подробнее о мероприятии можно узнать на домашней страничке ГАЗ:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4642&from=0
http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=3&mid=3&txt=2452&from=0
D-fakti.lv
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