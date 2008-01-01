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Новости Культура | 14 февраля 2017 | 11:25

В музее открывается «Дамский рай»

Пресс-фото DNMM

22 февраля в 13.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) в сотрудничестве с Балтийской Гильдией мастеров авторской куклы состоится открытие выставки кукол, украшений и аксессуаров «Дамский рай».

Выставка «Дамский рай» предлагает зрителю окунуться в изысканный мир авторских кукол, украшений и аксессуаров, созданных художниками Балтийской Гильдии мастеров авторской куклы и их друзьями, работающими в других направлениях декоративно-прикладного искусства. Большинство авторов, принявших участие в выставке, являются художниками-профессионалами, что обеспечивает очень высокий художественный уровень выставки в целом.

Основу экспозиции составляют работы Виолетты Озун, мастера портретной куклы из Даугавпилса. Виолетта создает нежные и прекрасные женские образы ушедшего времени. Работает в жанре авторской куклы с 2000 года. Тему Прекрасной дамы поддержали художники Тамара Чудновская (Рига), Элита Шмединя (Рига), Алла Реброва (Рига) и другие авторы. Несколько неожиданных, винтажных работ создано в соавторстве Тамары Чудновой и ювелира А.Назаренко.

Анатолий Назаренко специально для выставкисоздал коллекцию современных ювелирных украшений из бронзы, эмалей, полудрагоценных камней и янтаря, используя характерные линии эпохи Модерн и средневековую тематику. Экспозицию удачно дополняют великолепные авторские шали Евгении Никольской.

Выставка будет работать до 23 апреля 2017 года. Во время открытия вход на выставку по пригласительным, в остальные дни стоимость билетов: школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам – 1 евро, взрослым – 2 евро, детям до 7 лет – бесплатно.

Добро пожаловать!

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

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