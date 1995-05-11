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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 10:43

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 1 февраля по 7 февраля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 24 справки о смерти.

В мир иной ушли:

Bittere Otīlija (23.08.1927 - 04.02.2017)
Bogdanova Jadviga (20.09.1934 - 31.01.2017)
Borovika Janīna (10.03.1931 - 04.02.2017)
Cvetkova Aņisija (08.01.1927 - 01.02.2017)
Garkuls Pjotrs (06.04.1952 - 04.02.2017)
Jakubovska Janīna (10.12.1929 - 05.02.2017)
Karelis Arvīds (08.01.1929 - 02.02.2017)
Kurmeļova Leonora (29.07.1952 - 04.02.2017)
Lakušs Roberts (11.05.1995 - 31.01.2017)
Lazdāns Genrihs (02.02.1928 - 02.02.2017)
Narkevičs Sergejs (06.06.1959 - 01.02.2017)
Oboļeviča Valentīna (25.03.1948 - 30.01.2017)
Pavlovska Sofija (21.11.1932 - 05.02.2017)
Perunovs/Perunov ViktorsVictor (30.05.1947 - 07.02.2017)
Poikāne Marta (13.08.1947 - 03.02.2017)
Puflers Antons (22.01.1987 - 29.01.2017)
Saruls Andrejs (26.12.1973 - 07.02.2017)
Sirova Jevdokija (11.03.1932 - 05.02.2017)
Steponenas Staņislavs (03.05.1930 - 02.02.2017)
Vahņenko/Vakhnenko Anatolijs/Anatoly (10.01.1940 - 04.02.2017)
Vasiļčenko Timofejs (19.12.1974 - 01.02.2017)
Vasiļjevs Grigorijs (30.12.1959 - 02.02.2017)
Ziļs Vasīlijs (14.03.1943 - 06.02.2017)
Zujevs Aleksandrs (08.07.1982 - 05.02.2017)

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