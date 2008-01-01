Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 февраля
День святого Валентина, день всех влюбленных
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Хорошее настроение сегодня будет вам обеспечено. День будет наполнен шутками и смехом, и, что немаловажно, не над вами.
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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 10:00
Определены номинанты на награду Boņuks 2016
Девятый год подряд в конце февраля будут вручены награды в области Латгальской культуры «Boņuks», поэтому приближаясь к этому значимому дню, который состоится 26 февраля в Латгальском посольстве «Gors», определены претенденты в 17 номинациях в разделах общество и культура, музыка и литература. На данный момент Boņuks является единственной и престижнейшей наградой, которой особо отмечают достижения латгальцев.
Цель мероприятия - обобщить лучшие мероприятия, чествовать культурных деятелей Латгалии, поощряя, таким образом, дальнейшее развитие творчества и культурного многообразия. В 2017 году число претендентов достигла рекордного числа – на приз были заявлены 162 человека, активностей и событий, в общем счете достигнув 195 анкет. На данный момент объявлено 17 претендентов из 18 номинаций.
Получатель приза в номинации «За жизненный вклад в развитие латгальской культуры» будет объявлен ближе к началу мероприятия. В этом году приза в номинации «Радио хит» не будет.
Ознакомиться с номинантами на приз в области Латгальской культуры «Boņuks-2016» можете на сайте: http://www.latgalesgors.lv/ru/node/1704
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