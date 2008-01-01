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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 10:00

Определены номинанты на награду Boņuks 2016

Пресс-фото

Девятый год подряд в конце февраля будут вручены награды в области Латгальской культуры «Boņuks», поэтому приближаясь к этому значимому дню, который состоится 26 февраля в Латгальском посольстве «Gors», определены претенденты в 17 номинациях в разделах общество и культура, музыка и литература. На данный момент Boņuks является единственной и престижнейшей наградой, которой особо отмечают достижения латгальцев.

Цель мероприятия - обобщить лучшие мероприятия, чествовать культурных деятелей Латгалии, поощряя, таким образом, дальнейшее развитие творчества и культурного многообразия. В 2017 году число претендентов достигла рекордного числана приз были заявлены 162 человека, активностей и событий, в общем счете достигнув 195 анкет. На данный момент объявлено 17 претендентов из 18 номинаций

Получатель приза в номинации «За жизненный вклад в развитие латгальской культуры» будет объявлен ближе к началу мероприятия. В этом году приза в номинации «Радио хит» не будет.

Ознакомиться с номинантами на приз в области Латгальской культуры «Boņuks-2016» можете на сайте: http://www.latgalesgors.lv/ru/node/1704

D-fakti.lv

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