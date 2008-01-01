Анатолий Байко и музыканты приглашают на концерт

Новости Культура | 14 февраля 2017 | 09:04

Пресс-фото ЦРК Пресс-фото ЦРК

17 февраля в 17.00 в малом зале состоится музыкальный вечер «Февральские встречи». Автор и исполнитель Анатолий Байко и вокально-инструментальная группа «Kvatra plus» порадуют слушателей звучанием авторской песни, шансона, блюза, аккордеонной музыки. Вход свободный.

Ансамбль «Kvatra plus» объединил творческих людей, увлеченных музыкой и стремящихся поделиться позитивом с неравнодушными людьми. Поэтому их выступления оставляют приятные впечатления и поднимают настроение. Ансамбль «Kvatra plus» и его лидер - поэт, музыкант, исполнитель Анатолий Байко – активные участники городских культурных мероприятий, их концерты собирают благодарную аудиторию Летом 2016 года ансамбль с успехом выступил в проекте Центрa русской культуры «Танцплощадка» для пожилых людей.

В программе концерта «Февральские встречи» прозвучат авторские песни Анатолия Байко, будут исполнены песни Айвара Янсона, а блюз пересечется с городским шансоном. Лирическая музыка согреет сердца в зимний вечер 17 февраля в малом зале Дворца Культуры. Начало концерта в 17.00.

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