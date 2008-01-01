Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 февраля
День святого Валентина, день всех влюбленных
Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали, скорее - в точности наоборот. Подготовьтесь заранее - разверните свои планы на сто восемьдесят градусов, и вы добьетесь желаемого.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 февраля 2017 | 08:57
Вторник, 14 февраля: будет солнечно, без осадков
Днем усилится влияние области повышенного давления, а значит выглянет солнце. Осадков не ожидается.
Ветер умеренный, северо-западный, северный.
Максимальная температура воздуха от 0 до +4 градусов
В столице облачно, а воздух прогреется до +1...+3 градусов.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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