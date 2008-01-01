Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 февраля

День святого Валентина, день всех влюбленных

Именины:
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- 23 августа

Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали, скорее - в точности наоборот. Подготовьтесь заранее - разверните свои планы на сто восемьдесят градусов, и вы добьетесь желаемого.

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Новости Латвия | 14 февраля 2017 | 08:57

Вторник, 14 февраля: будет солнечно, без осадков

Пресс-фото

Днем усилится влияние области повышенного давления, а значит выглянет солнце. Осадков не ожидается.

Ветер умеренный, северо-западный, северный.

Максимальная температура воздуха от 0 до +4 градусов

В столице облачно, а воздух прогреется до +1...+3 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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