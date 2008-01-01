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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 февраля
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Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 13 февраля 2017 | 18:33
В Риге установлен лучший результат сезона в мире
10 февраля стартовал открытый чемпионат Риги по легкой атлетике. В первый день соревнований по две медали завоевали атлеты из Прейли и Ливан, одна в активе Даугавпилсского края.
В прыжках с шестом уверенную победу одержал Рудольф Вуцанс из Прейли с результатом – 4,65 м. Дайрис Ринч в секторе для прыжков в длину прыгнул на 7,48 м – «серебро».
В беге на 1500 м первой финишную черту пересекла Кристине Евсеева (Даугавпилсский край) – 5:07,12. Следом дистанцию завершили ливанские легкоатлетки – Гинта Валтере – 5:13,11 и Екатерина Сокунова – 5:19,90.
У женщин в прыжках в длину победу праздновала участница олимпийских игр в Рио – 2016 россиянка Дарья Клишина – 6,78 м (это лучший результат сезона в прыжках в длину в помещениях в мире).
15-летняя Кристине Блажевич (Юрмала) заняла второе место – 6,28 м, одновременно улучшив национальный рекорд в возрастной группе U-18, который держался 30 лет и принадлежал Татьяне Виноградовой (6,24).
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