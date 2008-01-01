Наши пловцы на чемпионате Прибалтики добились успехов

Новости Спорт | 13 февраля 2017 | 18:27

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В прошедшие выходные, 11-12 февраля рижский спортивный комплекс «Даугава» уже в 9-ый раз принимал участников традиционного открытого чемпионата Прибалтики по плаванию «Rīga Amber Cup» в категории «Мастерс».

В соревнованиях приняли участие представители 10 стран, которые были представлены 59-ю клубами. Всего около 300 участников.

Команда города Резекне была представлена не полным составом, но это не помешало выступить достойно в чемпионате.

Эдуард Шарковский, в категории «Е» (45-49 лет) на дистанции 50 метров баттерфляем занял почётное 3-место, к сожалению, побороться за более высокую ступень пьедестала помешала травма плеча.

В категории «B» (30-34 года) нашу команду представлял Андрей Ходюк и как итог - «бронза» на коронной дистанции 200 метров брасс.

Успешнее всех, став чемпионом на дистанциях 50 метров на спине, 100 метров комплексное плавание и 50 метров баттерфляй, выступил Илья Колесников. Илья установил новый рекорд Латвии в категории «C» (35-39 лет) на дистанции 50 метров баттерфляй – 25.50 секунды! С чем мы его и поздравляем!

К сожалению, по некоторым причинам город не смог выставить команду в эстафетном плавании, 4*50 вольный стиль, где в прошлом году резекненцы стали чемпионами, побив рекорд Латвии в категории 160-199 лет (общее число лет всех участников).

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