Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

13 февраля

Именины:
Малда, Мелита / Беатриса, Виктор, Илья

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-2 .. -4 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле»

28 июля 2015 года истекает срок подачи коммерческих предложений предприятий на конкурс по поставке н ... {40}

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. В пожаре в Даугавпилсе погибло два человека

4. Автобусы и трамваи {143}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

8. Ушли в мир иной...

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Спорт | 13 февраля 2017 | 18:27

Наши пловцы на чемпионате Прибалтики добились успехов

Rezekneszinas.lv

В прошедшие выходные, 11-12 февраля рижский спортивный комплекс «Даугава» уже в 9-ый раз принимал участников традиционного открытого чемпионата Прибалтики по плаванию «Rīga Amber Cup» в категории «Мастерс».

В соревнованиях приняли участие представители 10 стран, которые были представлены 59-ю клубами. Всего около 300 участников.
Команда города Резекне была представлена не полным составом, но это не помешало выступить достойно в чемпионате.

Эдуард Шарковский, в категории «Е» (45-49 лет) на дистанции 50 метров баттерфляем занял почётное 3-место, к сожалению, побороться за более высокую ступень пьедестала помешала травма плеча.

В категории «B» (30-34 года) нашу команду представлял Андрей Ходюк и как итог - «бронза» на коронной дистанции 200 метров брасс.
Успешнее всех, став чемпионом на дистанциях 50 метров на спине, 100 метров комплексное плавание и 50 метров баттерфляй, выступил Илья Колесников. Илья установил новый рекорд Латвии в категории «C» (35-39 лет) на дистанции 50 метров баттерфляй – 25.50 секунды! С чем мы его и поздравляем!

К сожалению, по некоторым причинам город не смог выставить команду в эстафетном плавании, 4*50 вольный стиль, где в прошлом году резекненцы стали чемпионами, побив рекорд Латвии в категории 160-199 лет (общее число лет всех участников). 

Rezekneszinas.lv

Добавить комментарий

 