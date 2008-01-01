Состоится конференция «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ»

Новости Общество | 14 февраля 2017 | 18:36

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С января 2017 года начала свою работу Латгальская специальная экономическая зона – СЭЗ. С целью познакомить Латвийских и зарубежных предпринимателей с преимуществами Латгальской СЭЗ, самоуправление Даугавпилса в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования организует конференцию «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская специальная экономическая зона».

Даугавпилс – это самый большой город Латгалии, в котором сконцентрирована третья часть экономики региона. Развитая инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы, производственные традиции и возможности образования – это дополнительные преимущества для развития предпринимательской деятельности в Даугавпилсе.

Участникам конференции будет представлена информация о возможностях максимальной отдачи для их бизнеса, связанных с использованием преимуществ Латгальской СЭЗ, а также информация о государственных и муниципальных программах поддержки предпринимателей и предложения Бизнес-инкубатора; предприниматели расскажут о своём опыте ведения бизнеса в Даугавпилсе; программой конференции предусмотрены дискуссии и индивидуальные переговоры.

Для участия в конференции уже зарегистрировались около 100 участников из Латвии, Польши, России, Беларуси, Литвы, Молдовы и Украины. Приглашаем принять участие в конференции предпринимателей, планирующих расширение имеющегося или открытие нового бизнеса на территории Латгальской СЭЗ или сотрудничество с Даугавпилсскими предприятиями.

Конференция пройдёт 3 марта 2017 года в Даугавпилсе, в конференц-зале гостиницы «Park Hotel Latgola», Ģimnāzijas 46.

Программа конференции

Aнкета

Контактная информация:

Специалисты отдела развития бизнеса департамента развития

Владимир Надеждин (+371) 2913 1876

Эдвард Саргсян (+371) 2944 5490

Руководитель отдела стратегического планирования и международных связей деп. развития

Ольга Толмачёва (+371) 2008 9634

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