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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 14 февраля 2017 | 18:36
Состоится конференция «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ»
С января 2017 года начала свою работу Латгальская специальная экономическая зона – СЭЗ. С целью познакомить Латвийских и зарубежных предпринимателей с преимуществами Латгальской СЭЗ, самоуправление Даугавпилса в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования организует конференцию «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская специальная экономическая зона».
Даугавпилс – это самый большой город Латгалии, в котором сконцентрирована третья часть экономики региона. Развитая инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы, производственные традиции и возможности образования – это дополнительные преимущества для развития предпринимательской деятельности в Даугавпилсе.
Участникам конференции будет представлена информация о возможностях максимальной отдачи для их бизнеса, связанных с использованием преимуществ Латгальской СЭЗ, а также информация о государственных и муниципальных программах поддержки предпринимателей и предложения Бизнес-инкубатора; предприниматели расскажут о своём опыте ведения бизнеса в Даугавпилсе; программой конференции предусмотрены дискуссии и индивидуальные переговоры.
Для участия в конференции уже зарегистрировались около 100 участников из Латвии, Польши, России, Беларуси, Литвы, Молдовы и Украины. Приглашаем принять участие в конференции предпринимателей, планирующих расширение имеющегося или открытие нового бизнеса на территории Латгальской СЭЗ или сотрудничество с Даугавпилсскими предприятиями.
Конференция пройдёт 3 марта 2017 года в Даугавпилсе, в конференц-зале гостиницы «Park Hotel Latgola», Ģimnāzijas 46.
Программа конференции
Aнкета
Контактная информация:
Специалисты отдела развития бизнеса департамента развития
Владимир Надеждин (+371) 2913 1876
Эдвард Саргсян (+371) 2944 5490
Руководитель отдела стратегического планирования и международных связей деп. развития
Ольга Толмачёва (+371) 2008 9634
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