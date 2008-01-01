Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 февраля

День святого Валентина, день всех влюбленных

Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, нестрашную.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-1 .. -3 C
День
4 .. 6 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

В пожаре в Даугавпилсе погибло два человека

Сегодня в Даугавпилсе в квартире, не оснащенной дымовым детектором, погибли два человека, сообщает Г ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Автобусы и трамваи {143}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Ушли в мир иной...

10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Общество | 14 февраля 2017 | 18:36

Состоится конференция «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ»

D-fakti.lv

С января 2017 года начала свою работу Латгальская специальная экономическая зона – СЭЗ. С целью познакомить Латвийских и зарубежных предпринимателей с преимуществами Латгальской СЭЗ, самоуправление Даугавпилса в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования организует конференцию «Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская специальная экономическая зона».

Даугавпилс – это самый большой город Латгалии, в котором сконцентрирована третья часть экономики региона. Развитая инфраструктура, наличие квалифицированной рабочей силы, производственные традиции и возможности образования – это дополнительные преимущества для развития предпринимательской деятельности в Даугавпилсе.

Участникам конференции будет представлена информация о возможностях максимальной отдачи для их бизнеса, связанных с использованием преимуществ Латгальской СЭЗ, а также информация о государственных и муниципальных программах поддержки предпринимателей и предложения Бизнес-инкубатора; предприниматели расскажут о своём опыте ведения бизнеса в Даугавпилсе; программой конференции предусмотрены дискуссии и индивидуальные переговоры.

Для участия в конференции уже зарегистрировались около 100 участников из Латвии, Польши, России, Беларуси, Литвы, Молдовы и Украины. Приглашаем принять участие в конференции предпринимателей, планирующих расширение имеющегося или открытие нового бизнеса на территории Латгальской СЭЗ или сотрудничество с Даугавпилсскими предприятиями.

Конференция пройдёт 3 марта 2017 года в Даугавпилсе, в конференц-зале гостиницы «Park Hotel Latgola», Ģimnāzijas 46.

Программа конференции
Aнкета

Контактная информация:
Специалисты отдела развития бизнеса департамента развития
Владимир Надеждин (+371) 2913 1876
Эдвард Саргсян (+371) 2944 5490
Руководитель отдела стратегического планирования и международных связей деп. развития
Ольга Толмачёва (+371) 2008 9634

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 