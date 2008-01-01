Резекненцы готовятся к пяти ключевым играм

Новости Латвия | 13 февраля 2017 | 14:23

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В минувшее воскресенье, 12 февраля, в Лудзе, в рамках 13-ого тура чемпионата высшей лиги Латвии, футзальная команда TFK RĒZEKNE, под руководством Воскан Виталия, потерпела тяжёлое поражение, со счётом 2:11, от именитой рижской команды FK RABA. Забитыми голами в нашей команде отличились Виталий Агулс и Андрий Киданов.

В итоге, с 19 пунктами, резекненцы сохраняют третью позицию в турнирной таблице.

Следующий матч наша команда сыграет 25 февраля в Саласпилсе со столичным NEW PROJECT. А домашний матч состоится 4 марта в 16:00 с SK MONARHS (Рига).

Воскан Виталий (главный тренер TFK RĒZEKNE):

Счёт на табло, в полной мере, объективно не отображает соотношение сил команд. Дебютный сценарий игры сложился не в нашу пользу. В середине первой половины игры, за счёт индивидуальных атакующих действий бразильских легионеров, соперник сумел воплотить свои полумоменты в голы. Не устраивающий результат, заставил действовать нашу команду активно в отборе мяча по всей площадке, что забрало много сил и энергии. Такая иррациональная, для нашей команды, манера игры, была на руку нашему сопернику, который нас, на сегодняшний день, превосходит (по физическим кондициям), учитывая возможности рижского клуба, проводить более эффективный тренировочный процесс. Также мог сказаться большый запас сил у соперника, в связи с пропуском предыдущего тура, в свою очередь, наша команда, на кануне, провела тяжёлый матч с девятикратным чемпионом (NIKARS). В середине второго тайма, мы предприняли попытку спасти матч, использовав игру в пять полевых игроков. Но недостаток физических кондиций, согласованных действий, а порой, и отсутствие достаточного мастерства, в развитии позиционных атак, не позволили нам переломить ход игры.

В следующие выходные очередь нашей команды пропускать тур. Будет время сделать более детальный анализ, подлечить микротравмы и окончательно оправиться от затянувшейся эпидемии гриппа. Наша ближайшая задача - психологически привести себя в порядок и, проанализировав свои действия, максимально подготовиться к оставшимся пяти ключевым играм, исход которых определит нашего соперника на стадии ¼ финала чемпионата (серия матчей до двух побед). Также вернуть доверие нашего многочисленного болельщика, которому мы бесконечно БЛАГОДАРНЫ за поддержку в нелёгкий для нашего коллектива период.

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