Науенский центр культуры приглашает – проводим зиму вместе

Новости Латвия | 13 февраля 2017 | 14:09

daugavpilsnovads.lv daugavpilsnovads.lv

20 февраля в 17:30 все любезно приглашаются на Масленничную неделю в мастерскую блинов, в Науенском центре культуры, улица Музея 6, Лоцики.

Будем печь большие и маленькие блины, круглые и еще круглее, сладкие и не только сладкие блины, отведаем теплого чая и всё это будем делать с одной задумкой – скажем зиме до свидания и будем ждать в гости, теплое весеннее солнышко!

Если есть желание, то можете взять с собой ваше любимое варение или начинк для блинов, чтобы угостить коллег по блинной мастерской.

Телефон для справок: 65474268