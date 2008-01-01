Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 февраля
Именины:
Малда, Мелита / Беатриса, Виктор, Илья
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Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Новости Латвия | 13 февраля 2017 | 14:09
Науенский центр культуры приглашает – проводим зиму вместе
20 февраля в 17:30 все любезно приглашаются на Масленничную неделю в мастерскую блинов, в Науенском центре культуры, улица Музея 6, Лоцики.
Будем печь большие и маленькие блины, круглые и еще круглее, сладкие и не только сладкие блины, отведаем теплого чая и всё это будем делать с одной задумкой – скажем зиме до свидания и будем ждать в гости, теплое весеннее солнышко!
Если есть желание, то можете взять с собой ваше любимое варение или начинк для блинов, чтобы угостить коллег по блинной мастерской.
Телефон для справок: 65474268
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