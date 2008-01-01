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13 февраля
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Источник: ignio.com
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Новости Общество | 13 февраля 2017 | 13:23
Сегодня начал работу Центр обслуживания клиентов Социальной службы
Сегодня, 13 февраля 2017 года в 8.00 начал работу новый Центр обслуживания клиентов Учреждения Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба» на ул. Лачплеша, 39.
В здание на ул. Лачплеша, 39 переехал Отдел социальной помощи Социальной службы. В Центре обслуживания клиентов можно будет оформить статусы малоимущих и малообеспеченных, а также все виды социальных пособий и материальной поддержки, подать заявления в электронном виде. Прием посетителей социальные работники будут вести в двух залах. Для клиентов оборудованы просторные помещения для ожидания, установлена новая, современная система регулирования очереди, которая дает возможность распределить посетителей по группам: многодетные, лица с инвалидностью и т.д. Помимо Отдела социальной помощи Социальной службы в Центре разместится Даугавпилсское отделение Латвийского Красного креста, где лица со статусом малоимущих , а также попавшие в кризисную или чрезвычайную ситуацию смогут получать комплекты помощи от ЕС.
Центр обслуживания клиентов Учреждения Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба» на ул. Лачплеша, 39 принимает посетителей:
Понедельник 8.00 - 12.00, 13.00 -17.45
Вторник 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45
Среда 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45
Четверг 8.00 - 12.00, 13.00 -16.45
Пятница 8.00 - 12: 00 (по предварительной записи у консультанта лично или по тел. 654 49907 или 654 49908)
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