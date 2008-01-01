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Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 13 февраля 2017 | 12:35
Издан природный туристический путеводитель по Северной Латгалии
Основным мотивом туристического туризма в 2017 году в Северной Латгалии является природа и ее ценность. Для путешественников Латвии Ругайский, Балвский, Вилякский, Балтинавский и Карсавский край издали путеводитель, который создаст более богатый процесс изучения.
Путеводитель ведет читателей через охраняемые природные территории Северной Латгалии, которые хранят редкие виды растений и разнообразие животных. Многие из этих территорий доступны для любителей природы, но часть охраняется от воздействия человека. Особо значимые территории это Лубанские угодья, природный парк «Numernes valnis», озеро Мотринес, обнажения Стиглавы, которые захватывают красотой пейзажа и нетронутой природой.
Для исследователей природы Северной Латгалии разработан раздел хозяйств, что бы познакомить с 5 Латгальскими людьми, которые работают в круге природы – от ритуалов наслаждения бани до сочного обеда из местных сельских продуктов. Для любителей катания на велосипедах собраны 4 местных обширных маршрута, которые заведут в глубинку Северного округа и 1 региональный маршрут, который предлагает ощутить жизнь во всех 5 краях.
С природным путеводителем по Северной Латгалии можно ознакомиться и скачать по ссылке, а так же найти в туристических информационных центрах Латгалии и на домашних страницах Северных краев.
D-fakti.lv
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