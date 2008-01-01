Общество Daugava chess приглашает на турнир по шахматам Темпо

Новости Спорт | 13 февраля 2017 | 10:15

Пресс-фото Пресс-фото

Шахматный клуб DAUGAVACHESS приглашает любителей шахмат принять участие в турнире по быстрым шахматам, который состоится 18 февраля 2017 года в помещении служебной гостинице по адресу Парадес 11.

Записаться на участие в турнире можно до 16 февраля.

Турнир пройдет по Швейцарской системе в семи этапах, время на размышление 12 минут на всю партию + 3 секунды на ход.

Принять участие в турнире по шахматам может любой желающий. Плата за участие 5 евро, пенсионерам и юношам до 18 лет стоимость 3 евро.

Подробную информацию о турнире можно получить на официальном сайте Латвийской шахматной федерации и по телефонам 29523665 , 22130585.

D-fakti.lv