Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
13 февраля
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Малда, Мелита / Беатриса, Виктор, Илья
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Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 13 февраля 2017 | 10:15
Общество Daugava chess приглашает на турнир по шахматам Темпо
Шахматный клуб DAUGAVACHESS приглашает любителей шахмат принять участие в турнире по быстрым шахматам, который состоится 18 февраля 2017 года в помещении служебной гостинице по адресу Парадес 11.
Записаться на участие в турнире можно до 16 февраля.
Турнир пройдет по Швейцарской системе в семи этапах, время на размышление 12 минут на всю партию + 3 секунды на ход.
Принять участие в турнире по шахматам может любой желающий. Плата за участие 5 евро, пенсионерам и юношам до 18 лет стоимость 3 евро.
Подробную информацию о турнире можно получить на официальном сайте Латвийской шахматной федерации и по телефонам 29523665 , 22130585.
D-fakti.lv
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