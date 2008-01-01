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Новости Латвия | 13 февраля 2017 | 09:35

В латгальском подразделении НВС служить хотят 270 человек

nbs.lv

В подразделении боевой поддержки профессиональной службы Национальных вооруженных сил (НВС), которое создается в Латгале, желание служить изъявили 270 человек, сообщает ЛЕТА.

В настоящее время поступило 270 заявок на службу в латгальском подразделении. Оно будет ротного уровня, в роте обычно служат 120-150 солдат, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Сейчас полученные заявки оцениваются, поэтому пока неизвестно, сколько человек будут соответствовать требованиям, в том числе и к состоянию здоровья.
Как сообщалось, в плане действий правительства Мариса Кучинскиса Минобороны поручено до 30 октября 2018 года сформировать постоянное подразделения НВС в Латгале.

Tvnet

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