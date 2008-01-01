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Новости Латвия | 13 февраля 2017 | 08:57

Понедельник, 13 февраля: погода выходит в плюс

Пресс-фото

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями.

Днем на самом востоке страны небольшой мокрый снег, обледенение. Умеренный юго-западный, западный ветер, на побережье порывами 15 м/с.

Температура воздуха — -2...+2 градуса.

В Риге облачно, изредка с прояснением. Без существенных осадков. Юго-западный, западный ветер — 5-8 м/с. Днем в столице 0...+2 градуса.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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