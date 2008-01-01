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Новости Спорт | 12 февраля 2017 | 17:59
Боксёр Эвандер Сервут завоевал «серебро» в Беларуси
С 7 по 11 февраля 2017 года в г.Орша в Беларуси проходил IV Международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера РБ Анатолия Колчина, на котором даугавпилсский боксер в составе сборной Латвии завоевал второе место и кубок за волю к победе.
Каждый год турнир собирает элиту мирового бокса в возрастной группе от 18 до 22 лет. В этом году в соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из Латвии, Литвы, Молдовы, России и Беларуси.
В составе сборной Латвии наивысшего результата на турнире добился воспитанник ДЮСШ из Даугавпилса Эвандер Сервут (в весовой категории свыше 91кг) – 2-е место.
Тренер Владислав Соколов: «После боя единогласным решением коллегии судей и тренеров кубок за волю к победе был присужден Эвандеру Сервуту. Участие на этом турнире для нас было очень важным этапом подготовки. Мы оценили свои силы, сделали выводы и сейчас будем комплектовать команду по уровню подготовки спортсменов в каждой весовой категории.»
Впереди, с 13 по 22 марта, сборная команда Латвии будет выступать на чемпионате Европы среди взрослых от 18 до 22 лет, который пройдет в Румынии.
D-fakti.lv
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