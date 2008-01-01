Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом Германии

Новости В мире | 12 февраля 2017 | 16:56

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Бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания - органа, который созывается специально для того, чтобы избрать главу государства, сообщает ТАСС.

Заседание проходит в историческом здании рейхстага в Берлине. Федеральное собрание состоит из 1260 делегатов, одна половина из которых - депутаты Бундестага, вторая - выборщики, выдвинутые парламентами федеральных земель.

"Кандидат Франк-Вальтер Штайнмайер получил необходимое количество голосов и тем самым избран президентом ФРГ", - подчеркнул председатель Бундестага Норберт Ламмерт. По его словам, проголосовали 1253 делегата, 14 голосов были признаны недействительными. Штайнмайер получил 931 голос, воздержались 103 представителя.

Согласно законодательству, для победы кандидат должен заручиться поддержкой более половины делегатов (как минимум 631 голос - прим. корр. ТАСС).

Помимо экс-министра за пост главы государства боролись еще четыре кандидата: политолог из Кельна Кристоф Буттервегге, которого выдвинула Левая партия, зампред "Альтернативы для Германии" Альбрехт Глазер, юрист Александер Хольд, предложенный политическим объединением "Свободные избиратели", а также отец известного в ФРГ сатирика Мартина Зоннеборна - Энгельберт Зоннеборн. Буттервегге поддержали 128 делегатов, Глазера - 42, Хольда - 25, Зоннеборн получил 10 голосов.

К присяге новый глава государства будет приведен лишь в марте. Срок полномочий действующего президента Йоахима Гаука истекает 18 марта. Летом прошлого года он заявил, что не пойдет на новый срок.

Полномочия президента

Президент ФРГ выполняет преимущественно представительские функции, внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером. Президент представляет государство на международной арене, заключает от имени Германии договоры с другими странами, обладает правом помилования. Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы.

Президент подписывает законы после того, как их принял Бундестаг и одобрил Бундесрат (палата представителей федеральных земель). Глава государства контролирует соответствие закона конституции и может отказаться его подписать, отправив на доработку.



ТАСС

