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Новости Латвия | 10 февраля 2017 | 20:43

На выходных ожидается потепление, осадков будет немного

Пресс-фото

В субботу и воскресенье будет облачно, местами — осадки. Погоду будет определять антициклон, сохранится высокое атмосферное давление, сообщает Лета.

На предстоящей неделе на территории Латвии станет теплее, днем столбик термометра будет подниматься выше нуля градусов, прогнозирует Global Forecast System.

Ночью температура воздуха на большей части страны — от -3 до -8 градусов, лишь местами — до -10 градусов, днем будет теплее — от 0 до -5 градусов.

Уже с понедельника территорию Латвии начнет пересекать атмосферный фронт, ожидается усиление восточного ветра, осадки пройдут преимущественно на востоке страны. Во вторник столбик в западных районах воздух прогреется до +7 градусов.

Delfi

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