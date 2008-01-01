В Резекне вводят карту горожанина

Новости Латвия | 10 февраля 2017 | 19:47

rezekneszinas.lv rezekneszinas.lv

На заседании Резекненской городской думы было принято решение о введении в городе Резекне «Карты резекненца», что подразумевает «Карту жителя города Резекне» и «Карту школьника города Резекне». Начало действия карт планируется с 1 апреля, однако их выдача начнётся уже в ближайшее время.

Надо отметить, что идея введения «Карты резекненца» обсуждалась уже более трёх лет, и в самоуправлении в течение этого времени шла подготовка к осуществлению данной идеи. Также следует напомнить, что по закону самоуправление имеет право на льготы в социально-коммунальной сфере для своих жителей, и этим правом Резекненская городская дума не преминет воспользоваться. Так, например, планируется, что определённые группы жителей, имеющих Карту резекненца, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте города Резекне – автобусах «Rēzeknes satiksme». Однако спектр действия Карты резекненца – не только бесплатный проезд в общественном транспорте, но и социальная помощь от самоуправления и получение других льгот, которые распространяются на жителей города Резекне.

Планируется, что «Карты резекненца» будут платными (стоимость 4 евро), но задекларированные в Резекне лица старше 60 лет, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие и нуждающийся лица, многодетные семьи, инвалиды I, II и III группы смогут получить их бесплатно, однако в случае потери или порчи карты повторная выдача будет платной. «Карту школьника города Резекне» бесплатно смогут получить также учащиеся школ или дошкольных учреждений города Резекне, даже если они задекларированы не на территории Резекне.

На Карте будут указаны фамилия и имя владельца, а также его фотография. Карты можно будет получить в Резекненской городской думе с 13 февраля, понедельник, вторник, среда с 10.00 до 19.00; четверг, пятница с 10.00 до 17.00. Первые две недели, начиная с 13 февраля, Карта резекненца на месте будет выдана группам жителей, которые получат льготы, с 27 февраля Карту резекненца сможет получить любой задекларированный в городе Резекне.

Выполнение данного решения осуществляется в рамках утверждённого на 2017 год бюджета самоуправления.

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