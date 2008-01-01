Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Общество | 10 февраля 2017 | 18:11
Латгальский зоопарк реализует новые природоохранные проекты
Европейская комиссия в своем отчете о природоохранных проектах назвала в числе своих лучших партнеров Латгальский зоопарк.
Каким образом маленький уголок живой природы в Даугавпилсе опередил прославленные европейские зоопарки? Главной свое функцией специалисты считают воспитание правильного отношения к природе. Дети во время экскурсий учатся беречь все живое, ценить и диковинных обитателей джунглей, и обыкновенных лягушек и черепашек.
Коллектив на протяжении десятков лет реализует проекты, которые направлены на сохранение различных животных. Сейчас продолжается работа над проектом создания перехода через дорогу для мелких животных. Оживленная трасса – это смертельная зона для лягушек, черепах, ящериц и других обитателей лесов и болот. Различные переходы для животных – больших и маленьких - существуют как в Западной Европе, так и в Литве, Польше Беларуси. В Латвии нет ни одного. Как рассказал Михаил Пупиньш, директор Латгальского зоопарка, для создания тоннелей под дорогами планируется использовать трубы для стока воды.
Еще один новый проект посвящен изучению ротана. Кстати, этот гость с Дальнего Востока впервые в Латвии был пойман в водоеме возле Даугавпилсского университета. А сейчас хищная рыба уничтожает живность в прудах и в небольших озерах. Ограничить его численность - это непростая задача, над которой работают специалисты.
Исследования зоологов подтверждают, что в Латвии появляются животные и насекомые, которые раньше тут не встречались, например богомолы. Сказывается потепление климата. Изучение этого процесса – еще одна работа, которую выполняют специалисты муниципального зоопарка.
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