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Новости Общество | 10 февраля 2017 | 17:23

Испорченные монеты в общественном транспорте не примут

daugavpils.lv

Фирма-инкассатор, которая обслуживает АО «Даугавпилс сатиксме», сообщает, что в Литве в массовом порядке в обращение стало поступать большое количество порченых монет. В Латвии тоже констатированы первые такие случаи.

Повреждённые монеты поступают в оборот нелегально и к оплате непригодны. Банк Латвии распространил также информацию, что эти монеты не будут обмениваться на новые, неповреждённые. В связи с этим, если в инкассацию поступят испорченные монеты, то их ценность будет рассматриваться как убыток клиента, поэтому кондукторы автобусов и трамваев принимать от пассажиров такие монеты не будут.

daugavpils.lv

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