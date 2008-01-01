Испорченные монеты в общественном транспорте не примут

Новости Общество | 10 февраля 2017 | 17:23

daugavpils.lv daugavpils.lv

Фирма-инкассатор, которая обслуживает АО «Даугавпилс сатиксме», сообщает, что в Литве в массовом порядке в обращение стало поступать большое количество порченых монет. В Латвии тоже констатированы первые такие случаи.

Повреждённые монеты поступают в оборот нелегально и к оплате непригодны. Банк Латвии распространил также информацию, что эти монеты не будут обмениваться на новые, неповреждённые. В связи с этим, если в инкассацию поступят испорченные монеты, то их ценность будет рассматриваться как убыток клиента, поэтому кондукторы автобусов и трамваев принимать от пассажиров такие монеты не будут.

daugavpils.lv