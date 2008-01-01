Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
10 февраля
Именины:
Паула, Паулине / Георгий, Домна
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Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 10 февраля 2017 | 17:23
Испорченные монеты в общественном транспорте не примут
Фирма-инкассатор, которая обслуживает АО «Даугавпилс сатиксме», сообщает, что в Литве в массовом порядке в обращение стало поступать большое количество порченых монет. В Латвии тоже констатированы первые такие случаи.
Повреждённые монеты поступают в оборот нелегально и к оплате непригодны. Банк Латвии распространил также информацию, что эти монеты не будут обмениваться на новые, неповреждённые. В связи с этим, если в инкассацию поступят испорченные монеты, то их ценность будет рассматриваться как убыток клиента, поэтому кондукторы автобусов и трамваев принимать от пассажиров такие монеты не будут.
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