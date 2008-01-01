Шпажисты Даугавпилса дважды выиграли командное первенство Эстонии

Новости Спорт | 10 февраля 2017 | 15:46

Пресс-фото Пресс-фото

На открытом первенстве Эстонии по фехтованию команда юношей и девушек Даугавпилсской ДЮСШ впервые стали его победителями.

У девушек стартовало 6 команд. «Даугавпилс» (Добкевич, Лобачева, Егорова, Вилцане) уверенно выиграл первый матч у «Пюхякоткас» - 45:23. В полуфинале с «Драконом» девчонки не оступились – 45:41.

В финальном поединке с «Эн Гарде» большая ответственность лежала на Яне Вилцане. Перед ее выходом на дорожку Даугавпилс уступал один укол, но шпажистка сломила сопротивление Кармен-Ли Таргамаа, которая являлась победительницей личного зачета. В итоге «золото» у Даугавпилса – 45:40.

Парни (Цимборевич, Зленко, Валентанавич, Васараудзис) начали с разгрома «Эн Гарде» - 45:32. В финале не без труда, но все же удалось добиться исхода матч в свою пользу над «Дракон-2» - 45:43.

Перед командными стартами прошли личные соревнования, в которых в юниорском зачете лучший результат показал - Эгил Васараудзис.

Даугавпилчанин дошел до финала, но уступил эстонскому шпажисту – 14:15. Эрнест Цимборевич – 14 место, Павел Валентанавич – 16, Даниэль Зленко – 24.

В зачете девушек лучшей из даугавпилчанок стала Яна Вилцане – 7 место.

Диана Егорова – 8 место, Нелли Михеева – 15, Марта Добкевич – 21, Анастасия Лобачева – 30.

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