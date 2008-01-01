Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
10 февраля
Именины:
Паула, Паулине / Георгий, Домна
Гороскоп на день
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Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 10 февраля 2017 | 17:09
Пограничники задержали четверых персон
В четверг, 9 февраля должностные лица Государственной пограничной службы за намеренное незаконное пересечение государственной границы в волости Бригю, задержали 4 персоны – по их сказанному - граждан Бангладеш, сообщает Государственная пограничная служба.
Пограничники отдела пограничной охраны Лудзенского управления Ополю, проверяя информацию, предоставленную местными жительницами, в сельской окрестности Клеши задержали 4 мужчин, которые незаконно пересекли государственную границу.
У задержанных персон не было документов, но они утверждали, что они граждане Бангладеш.
Против мужчин за незаконное пересечение государственной границы в группе персон начат уголовный процесс.
В этом году это уже вторая задержанная группа персон, которые пересекли государственную границу незаконно. 27 января, там же в волости Бригю, были задержаны 5 граждан Бангладеш и 2 гражданина Индии, в свою очередь, в прошлом году за незаконное пересечение "зеленой" границы были задержаны 369 граждан третьих государств, между ними доминирующие пограничные преступники (250) были гражданами Вьетнама.
D-fakti.lv
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