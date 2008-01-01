Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

10 февраля

Именины:
Паула, Паулине / Георгий, Домна

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
-12 .. -14 C
Утро
-9 .. -11 C
День
-3 .. -5 C
Вечер
-4 .. -6 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 25 января по 31 января 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 35 справок о смерти.

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. В пожаре в Даугавпилсе погибло два человека

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

9. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

10. Клиентов банка SEB ждут изменения и ограниченные услуги

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Культура | 10 февраля 2017 | 13:10

«Малиновый звон» приглашает хористов

Пресс-фото

Хор Центра русской культуры «Малиновый звон» приглашает любителей хорового пения присоединиться к заслуженному коллективу. Особенно ждет пополнения мужская группа хора.

Мужчины и женщины с хорошими вокальными данными, любящие песню, готовые заниматься на репетициях во Дворце культуры и выступать на сцене в составе хора, могут записаться на прослушивание. Занятия бесплатные.

Более подробная информация - у руководителя хора Павла Гончарова, тел. 29264002 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 