Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

10 февраля

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Народная мудрость, гласящая, что тот, кто едет тише будет значительно дальше, более чем оправдана. Если хотите добиться своего сегодня, действуйте тихою сапою, а ни в коем случае не нахрапом.

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Новости Происшествия | 10 февраля 2017 | 11:47

Полиция просит отозваться свидетелей аварии

Пресс-фото

Просим отозваться свидетелей происшествия, которое случилось 14 января 2017 года около 17:00, в Даугавпилсе, на перекрестке улиц Кауняс и Миера, где неустановленный водитель на белом микроавтобусе наехал на пешехода, после чего, скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в определенном порядке, сообщает Государственная полиция.

Свидетелей этого несчастного случая просим звонить по телефону 65403302 или лично обращаться в полицию.

D-fakti.lv

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