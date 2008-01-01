Полиция просит отозваться свидетелей аварии

Новости Происшествия | 10 февраля 2017 | 11:47

Пресс-фото Пресс-фото

Просим отозваться свидетелей происшествия, которое случилось 14 января 2017 года около 17:00, в Даугавпилсе, на перекрестке улиц Кауняс и Миера, где неустановленный водитель на белом микроавтобусе наехал на пешехода, после чего, скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в определенном порядке, сообщает Государственная полиция.

Свидетелей этого несчастного случая просим звонить по телефону 65403302 или лично обращаться в полицию.

D-fakti.lv