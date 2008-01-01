Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
10 февраля
Именины:
Паула, Паулине / Георгий, Домна
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Народная мудрость, гласящая, что тот, кто едет тише будет значительно дальше, более чем оправдана. Если хотите добиться своего сегодня, действуйте тихою сапою, а ни в коем случае не нахрапом.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 10 февраля 2017 | 11:47
Полиция просит отозваться свидетелей аварии
Просим отозваться свидетелей происшествия, которое случилось 14 января 2017 года около 17:00, в Даугавпилсе, на перекрестке улиц Кауняс и Миера, где неустановленный водитель на белом микроавтобусе наехал на пешехода, после чего, скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в определенном порядке, сообщает Государственная полиция.
Свидетелей этого несчастного случая просим звонить по телефону 65403302 или лично обращаться в полицию.
D-fakti.lv
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