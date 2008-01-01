Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

10 февраля

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Сегодня ваша задача - понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.

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Новости Общество | 10 февраля 2017 | 11:37

Объявлен конкурс на строительство новой трамвайной линии в Даугавпилсе

D-fakti.lv

Объявлен открытый конкурс ‘’Постройка новой трамвайной линии по маршруту улица 18 Новембра – улица Веселибас – Поселок Стропы.

Заказчиком является AS “Daugavpils satiksme”. Все интересующиеся, свои предложения могут подать в AS “Daugavpils satiksme” по адресу улица 18 Новембра 183 до 27 марта 10:00. Время выполнения строительных работ – 20 месяцев с момента заключения договора.

D-fakti.lv

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