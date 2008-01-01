На реке Даугава, со льда сняли мужчину

Новости Происшествия | 10 февраля 2017 | 11:04

Пресс-фото Пресс-фото

За прошедшие сутки, в промежутке времени с 9 февраля 6:30 до 10 февраля 6:30, Государственная пожарно-спасательная служба получила 62 вызовов – 37 из них были связаны с пожарами и 15 со спасательными работами, а 10 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба

Помогая попавшим в беду людям, вчера, 9 февраля, пожарными спасателями в Яунелгавском крае на реке Даугава, был снят со льда, 65 - летний мужчина, он застрял на отломившейся льдине.

В свою очередь, помогая животным, попавшим в беду, в Ругайском крае в Лаздукалнской волости, пожарные спасатели с помощью техники местных жителей, примерно из 3 метрового колодца достали упавшую туда корову.

D-fakti.lv