Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

10 февраля

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Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?

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Новости Происшествия | 10 февраля 2017 | 10:37

В Латгалии произошло две аварии

Пресс-фото

Вчера, 9 февраля, в стране зарегистрировано 56 несчастных случаев, в которых пострадали 8 человек, а два погибли. В плане дорожного движения, было составлено 633 административных протокола, в их числе 149 за превышение скорости, один за агрессивную и девять за вождение транспортного средства в нетрезвом виде, сообщает Государственная полиция.

9 февраля, в 11:35, в Резекне, на перекрестке улиц Земниеку и Валдемара, мужчина 1957 г.р., управляя автобусом, резко затормозил, в результате чего в салоне автобуса упали два пассажира – две женщины 1960 г.р. и 1957 г.р. Пострадавшие с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

9 февраля, в 8:20, в Цибловском крае, Пушмуцовской волости, мужчина 1985 г.р., управляя автомобилем OPEL, наехал на пешехода, мужчину 1928 г.р., который находился на проезжей части. Пострадавший с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

D-fakti.lv

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