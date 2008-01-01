BFC “Daugavpils” одержали победу в Зимнем кубке LFF

Новости Спорт | 10 февраля 2017 | 10:21

daugavpilssports.lv daugavpilssports.lv

Молодежная команда футбольной академии 2002 года рождения BFC "Daugavpils", стала победителем Зимнего кубка LFF по футболу! Под руководством Сергея Погодина и Юрия Соколова, парни победили в трех играх из четырех.

Молодежная команда футбольной академии 2002 года рождения BFC "Daugavpils", стала победителем Зимнего кубка LFF по футболу! Под руководством Сергея Погодина и Юрия Соколова, парни победили в трех играх из четырех.

Исходя из результатов 2016 года, в Зимнем кубке LFF приняло участие 5 лучших команд в своей возрастной группе. Даугавпилсская команда перед турниром столкнулась с серьезными проблемами состава, так как в связи с болезнью на турнир не могли поехать ведущие игроки команды. Поэтому почти половина команды были игроки 2003 года рождения.

В первый день соревнований, наша команда потерпела очень неприятное поражение (0:1) с командой RFS, хоть и лучше на поле показала себя именно Даугавпилсская академия.

Взять реванш за эту не удачу удалось в игре с командой "Metta", наши ребята выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил Салвис Петрик. Интересно то, что после первого дня соревнований у всех команд было набрано по 3 очка, что предвещало увлекательное продолжение.

В начале второго дня, все команды между собой сыграли вничью, а даугавпилчанам с помощью гола забитого Райвисом Стумбиньшем удалось обыграть команду "Supernova" со счетом 0:1. Перед нашей последней игрой команда RFS победила команду "Metta", таким образам для первого места нам нужна была только победа. В похожей игре все решил гол, забитый Даниилом Павлюкевичем, который обеспечил победу над командой "Riga FC/ŠFS".

В конце концов, очки распределились так: Даугавпилс – 9 очков, RFS – 7 очков, а "Metta" – 4 очка. Лучшим защитником турнира стал Владислав Тимофеев, а лучшим нападающим Салвис Петрик.

Поздравляем с великолепным успехом наш тренерский дуэт: Сергея Погодина и Юрия Соколова.

В начале марта пройдет последняя игра зимнего кубка в группе U16.

D-fakti.lv