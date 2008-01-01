Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
10 февраля
Именины:
Паула, Паулине / Георгий, Домна
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -12 .. -14 C
- Утро
- -9 .. -11 C
- День
- -3 .. -5 C
- Вечер
- -4 .. -6 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0692 ()
|GBP
|0.8509 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|62.873 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 25 января по 31 января 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 35 справок о смерти.
2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. В пожаре в Даугавпилсе погибло два человека
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
9. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 10 февраля 2017 | 10:21
BFC “Daugavpils” одержали победу в Зимнем кубке LFF
Молодежная команда футбольной академии 2002 года рождения BFC "Daugavpils", стала победителем Зимнего кубка LFF по футболу! Под руководством Сергея Погодина и Юрия Соколова, парни победили в трех играх из четырех.
Молодежная команда футбольной академии 2002 года рождения BFC "Daugavpils", стала победителем Зимнего кубка LFF по футболу! Под руководством Сергея Погодина и Юрия Соколова, парни победили в трех играх из четырех.
Исходя из результатов 2016 года, в Зимнем кубке LFF приняло участие 5 лучших команд в своей возрастной группе. Даугавпилсская команда перед турниром столкнулась с серьезными проблемами состава, так как в связи с болезнью на турнир не могли поехать ведущие игроки команды. Поэтому почти половина команды были игроки 2003 года рождения.
В первый день соревнований, наша команда потерпела очень неприятное поражение (0:1) с командой RFS, хоть и лучше на поле показала себя именно Даугавпилсская академия.
Взять реванш за эту не удачу удалось в игре с командой "Metta", наши ребята выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил Салвис Петрик. Интересно то, что после первого дня соревнований у всех команд было набрано по 3 очка, что предвещало увлекательное продолжение.
В начале второго дня, все команды между собой сыграли вничью, а даугавпилчанам с помощью гола забитого Райвисом Стумбиньшем удалось обыграть команду "Supernova" со счетом 0:1. Перед нашей последней игрой команда RFS победила команду "Metta", таким образам для первого места нам нужна была только победа. В похожей игре все решил гол, забитый Даниилом Павлюкевичем, который обеспечил победу над командой "Riga FC/ŠFS".
В конце концов, очки распределились так: Даугавпилс – 9 очков, RFS – 7 очков, а "Metta" – 4 очка. Лучшим защитником турнира стал Владислав Тимофеев, а лучшим нападающим Салвис Петрик.
Поздравляем с великолепным успехом наш тренерский дуэт: Сергея Погодина и Юрия Соколова.
В начале марта пройдет последняя игра зимнего кубка в группе U16.
D-fakti.lv
Добавить комментарий