В Даугавпилсском театре состоялась премьера спектакля «В трясине»

Новости Культура | 10 февраля 2017 | 09:47

Пресс-фото Пресс-фото

4 февраля в Даугавпилсском театре состоялась премьера спектакля режиссера Юриса Йонелиса «В трясине» (Purvabridējs (-i)) – о болотах, которые каждый преодолевает в своей жизни.

«Если мы посмотрим на то, как мы живем, то поймем, что постоянно бредем. Для кого-то это движение в любви, для других – в зависимости, вере, долге. У каждого из нас свое болото, но это не всегда плохо! Иногда, чтобы обрести гармонию, нужно побродить по болоту», - так характеризует постановку режиссер Юрис Йонелис.

Новелла «В трясине», написанная Рудольфом Блауманисом в 1898 году, до сих пор не оставляет читателей равнодушными, она продолжает вдохновлять. В новелле закодированы вечные ценности, в ней глубокое и чистое восприятие мира. В этом убеждена творческая команда спектакля. Именно поэтому в основу постановки легла новелла, а не пьеса Блауманиса «В огне» (Ugunī), написанная позже. Создавшая драматургию спектакля Агнесе Руткевича отмечает, что в новеллах Блауманис более открыт и смел, чем в своих драматических произведениях.

Главные роли в спектакле исполнили молодые актеры Даугавпилсского театра Занда Манкопа (Кристине) и Алберт Вецманис (Эдгар). Оба признаются, что в ходе работы они расстались со стереотипами, заложенными еще в школьные годы: «Теперь есть ощущение хрупкости и чувствительности Эдгара, а Кристина – это прочность, стабильность; опора, в которой нуждается Эдгар. Кристина должна быть сильной и мужественной».

В Даугавпилсском театре впервые работали сценограф Кришьянис Элвикс и художник по костюмам Мария Улмане. Музыкальное оформление спектакля создал Станислав Шиманский, художник по свету –Сергей Васильев. Роли исполняют: Занда Манкопа, Албертс Вецманис, Кристине Вейнштейна, Эгилс Вилюмовс, Лига Иванова, Инесе Ивулане-Межале, Марис Корсиетс, Михаил Абрамов, Марис Бока, Мирослав Блакунов, Раймонд Паэгле и Евгений Михайлов.

Ближайшие спектакли – 11 февраля в 18:00, 10 марта в 18.30.

Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

D-fakti.lv