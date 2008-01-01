Пятница, 10 февраля: ожидается облачность

Новости Латвия | 10 февраля 2017 | 09:13

Пресс-фото Пресс-фото

Во второй половине дня по всей территории страны распространится облачность.

Ветер восточного направления будет по-прежнему слабым — от 1 до 5 м/с. Сильные морозы постепенно отступят. Температура воздуха составит от 2 до 5 градусов ниже ноля.

В латвийской столице днем потеплеет до -3... -5 градусов. Ветер весь день слабый. После полудня в Риге ожидается небольшая облачность.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM