Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

10 февраля

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Новости Латвия | 10 февраля 2017 | 09:13

Пятница, 10 февраля: ожидается облачность

Пресс-фото

Во второй половине дня по всей территории страны распространится облачность.

Ветер восточного направления будет по-прежнему слабым — от 1 до 5 м/с. Сильные морозы постепенно отступят. Температура воздуха составит от 2 до 5 градусов ниже ноля.

В латвийской столице днем потеплеет до -3... -5 градусов. Ветер весь день слабый. После полудня в Риге ожидается небольшая облачность.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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