Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
10 февраля
Именины:
Паула, Паулине / Георгий, Домна
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- 22 июля
Сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 10 февраля 2017 | 09:13
Пятница, 10 февраля: ожидается облачность
Во второй половине дня по всей территории страны распространится облачность.
Ветер восточного направления будет по-прежнему слабым — от 1 до 5 м/с. Сильные морозы постепенно отступят. Температура воздуха составит от 2 до 5 градусов ниже ноля.
В латвийской столице днем потеплеет до -3... -5 градусов. Ветер весь день слабый. После полудня в Риге ожидается небольшая облачность.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
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