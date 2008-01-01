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Новости Культура | 9 февраля 2017 | 20:35

Даугавпилсский театр 8 марта отпразднует премьерой

kultura.daugavpils.lv

8 марта, в Международный женский день, в Даугавпилсском театре состоится премьера комедии о любви и умопомрачительных приключениях «Любовь до потери памяти». Режиссер спектакля Ивар Лусис уже поставил в Даугавпилсском театре комедии-долгожительницы «Отчаянные домохозяйки», «Палата бизнес-класса», «Детектор лжи», «Битва экстрасенса».

Автор пьесы «Любовь до потери памяти» - Валентин Красногоров, российский драматург, доктор технических наук. Острая сатира, тонкий юмор, гротеск, абсурд, лирика и понимание природы человека – всё это присуще пьесам В. Красногорова.

Сюжет рассказывает о враче и пациенте, страдающем потерей памяти. К врачу на прием приходит и жена пациента, она должна объяснить ситуацию, всё разложить по полочкам, но в результате всё переворачивается вверх ногами, так как появляется еще одна женщина, утверждающая, что она жена пациента… Самоуверенный поначалу врач теряет уверенность – кто же тут сумасшедший, а кто просто страдает потерей памяти. И еще среди всей этой неразберихи доктор умудряется влюбиться…

В творческой команде спектакля работают сценограф Кристапс Скулте, художник по костюмам Юлия Ляха и художник по свету Сергей Васильев. В ролях: Михаил Самодахов, Виктор Янцевич, Ирина Кешишева, Юрий Лосев, Жанна Лубгане. Спектакль на русском языке.

Премьера 8 марта в 18:30.
Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.

kultura.daugavpils.lv

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