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Новости Экономика | 9 февраля 2017 | 20:00

Lattelecom объявил о выходе на рынок электроэнергии

lattelecom.lv

Предприятие Lattelecom в четверг 9 февраля сообщило, что намеревается стать торговцем электроэнергией, ориентирует свои предложения на частных потребителей и обещает, что его предложения окажутся наиболее выгодными. Однако структура тарифа на электроэнергию для конечного потребителя такова, что ценовая политика конкретного торговца (а Lattelecom станет 9-м по счету) крайне незначительно влияет на окончательную сумму счета.

На рынок компания выйдет под новым брендом – Tet. По словам главы Lattelecom Юриса Гулбиса, предприятие сумело подготовить предложение, которое даст тотальному большинству пользователей «более выгодные и более понятные счета».

Lattelecom подчеркивает, что не будет брать с клиентов абонентскую плату (у других торговцев она составляет 1-2 евро в месяц).

«Мы считаем, что применение абонентской платы не стимулирует формирование четкого и понятного конечного платежа, потому что без нее плата за электроэнергию выглядит выгодной для потребителя, а с нею счет в итоге оказывается выше, чем планировалось», — заявил руководитель Lattelecom по услуге Tet Артур Пиеленс-Пеленс. Абонентская плата за доставку электроэнергии, на которую торговец электричеством повлиять не может, однако, также является фиксированной. Например, за самое простое и наиболее распространенное в городах однофазное подключение, как уже писал Rus.lsm.lv, у предприятия распределительных сетей Sadales tīkls составляет 1,50 евро в месяц.

По словам Пиеленса-Пеленса, Lattelecom будет особо разъяснять потребителям тарифный план, привязанный к биржевым ценам, и призовет выбирать его. Всего тарифных планов будет три: динамичный, надежный и фиксированный. В зависимости от объема потребления клиенты выберут наиболее выгодный для себя.

Подавать заявки потенциальные покупатели услуги Tet могут с 9 февраля.

Комментируя планы предприятия, член правления основного латвийского поставщика электроэнергии — Latvenergo Улдис Барис заявил, что конкурировать только за счет тарифов у новых участников рынка электроэнергии не получится, им придется придумать что-то еще — вероятнее всего, предлагать какой-то пакет услуг.

Поставки электроэнергии домохозяйствам в Латвии сейчас осуществляют девять десятка торговцев. Выбрать подходящий тарифный план потребители могут, воспользовавшись тарифным калькулятором онлайн.

LSM

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