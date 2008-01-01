Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
9 февраля
Именины:
Аполония, Симона / Дмитрий, Иван, Пётр
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Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся в оный тоннель проблем.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 9 февраля 2017 | 19:28
Состоится концерт народных танцев Праздничный танец
2017 год в Даугавпилсе проходит под знаком Дома Единства, зданию в этом году – 80 лет (19.12.1937). В юбилейный год Дома Единства Центр латышской культуры проводит череду мероприятий и приглашает своих зрителей встретиться с коллективами разных танцев и музыки.
4 марта в 16:00 в концертном зале Дома Единства пройдет концерт народных танцев с участием коллективов из Даугавпилса и Вильнюса.
Настроение во время концерта художественный руководитель мероприятия Ивар Миронов создаст так, что бы у каждого зрителя была возможность насладиться многими танцевальными ритмами разной национальности. Их исполнит танцевальный коллектив сениоров Центра латышской культуры «Атбалсс» (рук. И.Миронов), молодежный танцевальный ансамбль «Лайсменя» (рук. Диана Солдане), танцевальный коллектив Польского дома «Кукулечка» (рук. Жанна Станкевича), танцевальный коллектив Центра русской культуры «Узоры» (рук. Арина Попова), танцевальный коллектив Даугавпилсской еврейской общины «Халом» и «Авива» (рук. Дмитрий Мордерерс), коллектив сениоров народных танцев Вильнюса «Šimtažiedis» (рук. Рута Янушкевичиене).
Вход на мероприятие бесплатный!
D-fakti.lv
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