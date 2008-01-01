Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
9 февраля
Именины:
Аполония, Симона / Дмитрий, Иван, Пётр
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Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 февраля 2017 | 18:14
Дума приглашает фотографов принять участие в создании календаря
В связи со столетием страны в Даугавпилсе запланировано много мероприятий. Одним из подарков будет календарь Думы на 2018 год, в котором запланировано отобразить объекты в Даугавпилсе, которые связаны с Латвией.
Даугавпилсская дума приглашает фотографов принять участие в создании календаря, фотографируя объекты в разное время года. Специалисты Даугавпилсского краеведческого и художественного музея подготовили список и описание объектов для фотоснимков.
Когда начнется работа над созданием календаря, фотографы будут приглашены прислать свои работы. Так же запланировано и открытие выставки фотографий.
D-fakti.lv
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