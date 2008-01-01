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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Общество | 9 февраля 2017 | 18:14

Дума приглашает фотографов принять участие в создании календаря

D-fakti.lv

В связи со столетием страны в Даугавпилсе запланировано много мероприятий. Одним из подарков будет календарь Думы на 2018 год, в котором запланировано отобразить объекты в Даугавпилсе, которые связаны с Латвией.

Даугавпилсская дума приглашает фотографов принять участие в создании календаря, фотографируя объекты в разное время года. Специалисты Даугавпилсского краеведческого и художественного музея подготовили список и описание объектов для фотоснимков.

Когда начнется работа над созданием календаря, фотографы будут приглашены прислать свои работы. Так же запланировано и открытие выставки фотографий.

Объекты для фотоснимков

D-fakti.lv

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