Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
9 февраля
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Аполония, Симона / Дмитрий, Иван, Пётр
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Сегодня вам предстоит немало поработать языком и ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок, слишком уж о многом придется беседовать.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Новости Общество | 9 февраля 2017 | 17:18
Из-за поломки автобусов рейсы не срываются
Предприятие “Daugavpils satiksme” сообщает о четырёх случаях поломки автобусов “Solaris”. Все они произошли на этой неделе. Перед отправкой в рейс механик проверяет техническое состояние машин, однако на линии аварии всё же происходят.
Технический директор предприятия Григорий Семёнов называет несколько причин повреждений. Морозом прихватывает воздушные системы от чего образуется пробка. В ремонтной мастерской системы прогревают, продувают, меняют фильтры. Чаще всего в таких автобусах отказывает электроника и как следствие глохнет двигатель.
При поломке машины водитель звонит диспетчеру, и если по этому маршруту не идёт следующий автобус, то на место происшествия высылается резервный. Кондуктор вместе с пассажирами пересаживаются и продолжают путь. Несмотря на повреждения и остановки сорванных рейсов не констатировано.
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