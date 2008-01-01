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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Общество | 9 февраля 2017 | 17:18

Из-за поломки автобусов рейсы не срываются

daugavpils.lv

Предприятие “Daugavpils satiksme” сообщает о четырёх случаях поломки автобусов “Solaris”. Все они произошли на этой неделе. Перед отправкой в рейс механик проверяет техническое состояние машин, однако на линии аварии всё же происходят.

Технический директор предприятия Григорий Семёнов называет несколько причин повреждений. Морозом прихватывает воздушные системы от чего образуется пробка. В ремонтной мастерской системы прогревают, продувают, меняют фильтры. Чаще всего в таких автобусах отказывает электроника и как следствие глохнет двигатель.

При поломке машины водитель звонит диспетчеру, и если по этому маршруту не идёт следующий автобус, то на место происшествия высылается резервный. Кондуктор вместе с пассажирами пересаживаются и продолжают путь. Несмотря на повреждения и остановки сорванных рейсов не констатировано.

daugavpils.lv

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