В рижском Доме АНКОЛ пройдёт открытие выставки Леонида Баулиня

Новости Культура | 9 февраля 2017 | 16:50

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Леонид Баулин вошёл в художественную жизнь Латвии в 70-е годы ХХ века.

Он учился в Художественной академии у таких выдающихся латышских мастеров живописи как Конрадс Убанс и Борис Берзиньш. Благодаря своим выдающимся учителям и развивая данный от природы талант колориста, Баулин всю жизнь посвятил поискам красок и форм. Выставленные работы показывают, как художник самозабвенно повторял один и тот-же мотив в нескольких картинах, пытаясь найти новые колористические нюансы, единство объёма и пространства, выразительные средства живописи и графики.

Любимыми темами художника являются мотивы природы, улочки Даугавпилса, музыканты. Увлечение музыкой, особенно джазом, давали ему новые импульсы, помогало выразить конкретную эмоцию, движение, особенную ритмику красок и линий в фигуральной картине или абстрактном рисунке.

Художник прожил в Даугавпилсе тридцать лет и уже стал легендой этого города. В 70-е годы ХХ века он был одним из активных создателей культурной и художественной жизни в Даугавпилсе. Яркая, творческая личность Баулина могла успешно себя выразить в различных сферах искусства – работая над визуальным образом города, в интерьере общественных в оформлении Праздников песни и праздников города, а также сценографии, педагогике.

Жизнь художника неожиданно прервалась в самый расцвет творческой деятельности. В мастерской остались незаконченные работы. Судьба Леонида Баулина не была богата необычными событиями, ореолом славы. Он был увлечённым, верным и честным художником, который провёл большую часть своей жизни в мастерской.

Художник

никогда не старался быть в центре внимания критиков или публики, может быть поэтому, к сожалению, только немногие знали этого интересного автора в столице. Баулин оставил нам большое наследие, которое широкая публика должна ещё прочувствовать, понять и оценить. Сам художник незадолго до своей смерти сказал, что в основе высокого искусства лежит “профессионализм, который не заставляет сомневаться, внутренняя лёгкость в исполнении произведения живописи параллельно с утверждением индивидуальности художника.”

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