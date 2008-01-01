Молодежь может подать заявку на участие в конкурсе предпринимательской деятельности

Новости Общество | 9 февраля 2017 | 14:57

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6 февраля начат прием заявок от молодежных команд на конкурс бизнес - проектов «Создаем для края». Конкурс – это продолжение пилотного проекта, который завершился летом 2016 года и по оценке Европейской Комиссии был признан лучшим проектом по содействию предпринимательской деятельности в Латвии и одним из лучших в Европе.

Цель конкурса - дать возможность заявить о себе талантливой и предприимчивой молодежи Латвии, разрабатывая и осуществляя различные бизнес-проекты в краях Латвии. В рамках конкурса молодежным командам до ноября 2018 года надо реализовать бизнес - идеи и обеспечить по возможности большую экономическую стоимость в своих краях, создавая новые рабочие места, привлекая инвестиции и содействуя социально-экономическому развитию.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет с опытом предпринимательской деятельности не более 6 месяцев. Подать заявку на конкурс надо до 31 марта, создав команду в составе не менее 3 человек и пройдя регистрацию на портале www.radamnovadam.lv. Командам в рамках конкурса будет предоставлена всесторонняя поддержка для реализации идей, обеспечена популяризация в СМИ и узнаваемость, чтобы увеличить потенциальную возможность привлечения финансирования для своих проектов и дополнительную поддержку от краев.

«Создаем для края» отличается от других конкурсов предпринимательской деятельности тем, что главным является результат, а не бизнес-идея. Все команды, достигнувшие намеченного результата в рамках конкурса, имеют возможность получить финансовую поддержку в виде гранта в размере не менее 2000 EUR. В дополнение к этому лучшие команды в течение двух лет будут получать поддержку из призового фонда (10 000 EUR).

Осуществляя свои бизнес - проекты, молодежь в рамках конкурса будет использовать и развивать свои таланты, способности, получая необходимые знания, рекомендации менторов, контакты и опыт.

Самым большим достижением для молодежи, конечно, будет реализованный проект и обеспеченная экономическая стоимость.

Подавать заявки на конкурс приглашается молодежь, которая чувствует в себе достаточно сил, чтобы достичь своих намеченных целей. Как показали результаты пилотного проекта, наибольшие достижения были у тех команд, участники которых не имели ни предыдущего опыта, ни образования по вопросам предпринимательской деятельности, доказывая, таким образом, что самое важное для того, чтобы осуществить свою идею, это способность преодолевать трудности, не бояться рисковать и брать на себя ответственность, и только потом уже идут знания. Это ценности, важность которых организаторы конкурса хотят подчеркнуть для всего общества.

В пилотном проекте конкурса, который проходил с марта 2014 года по июль 2016 года, участвовали около 120 юношей. В рамках конкурса было создано 14 новых предприятий и обществ, а для осуществления проектов было привлечено около 175 000 EUR. Конкурс поддерживал реализацию разных идей, например, в Мазсалаце - производство велосипедов «растущих вместе с детьми», в Гулбене - строительство и популяризацию площадки для дискового гольфа, известность по всей Латвии завоевало предложение из Мадонского края (purvubrideji.lv) - экскурсия по поверхности болота.

Организаторы конкурса благодарят Агентство молодежных международных программ и Комиссию Сейма ЛР по долгосрочному развитию, особенно депутатов Л. Страуюму и Э. Цилинскиса, благодаря заинтересованности и поддержке которых появилась возможностью продолжить конкурс.

Конкурс организует общество «Создаем для края» в сотрудничестве с DELFI. Конкурс осуществляется в рамках финансирования «Erasmus+: Jaunatne darbībā» и средств государственного бюджета - Государственной программы молодежной политики на 2017 год Министерства образования и науки.

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