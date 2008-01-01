Резекненцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Новости Латвия | 9 февраля 2017 | 12:44

Резекненская дума Резекненская дума

К заседанию Резекненской городской думы на 9 февраля подготавливается решение о порядке выдачи карт резекненца и поправках к обязательным правилам о льготах, которые обеспечат бесплатный проезд на общественном транспорте «Rēzeknes Satiksme» всем задекларированным в городе владельцам карт.

С первого апреля планируется обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта тем жителям, которые задекларируют своё место жительства в городе Резекне и приобретут карту резекненца.

Решение основывается на том, что новые задекларированные места проживания принесут самоуправлению дополнительные доходы, повысят поток пользователей общественным транспортом, а также резекненцы, которые пользуются услугами ООО «Rēzeknes Satiksme», смогут ощутимо сэкономить.

Это решение не спонтанное, оно тщательно проанализировано и экономически обосновано, так как в результате перемен возрастёт число задекларированных в Резекне жителей, что принесёт дополнительный доход в бюджет города. Также статистика свидетельствует, что за последние годы общественный транспорт в Резекне используется всё меньше, поэтому вместе с руководством предприятия «Rēzeknes Satiksme» было принято решение сделать эту услугу более доступной. В выигрыше окажутся и самоуправление, и предприятие, однако самая главная причина перемен – это льгота, которую сможет получить каждый резекненец», комментирует решение председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич.

Информация, обобщённая предприятием «Rēzeknes Satiksme», свидетельствует, что количество перевозимых пассажиров с каждым годом уменьшается. В 2016 году общее число пассажиров составляло 2117685, что на 465190 пассажиров меньше, чем в 2013 году. На эту тенденцию влияют многие факторы, и финансовый аспект – одна из основных причин. Прогнозируется, что решение обеспечить задекларированных в Резекне жителей услугами бесплатного общественного транспорта позволит жителям чаще и в более короткие сроки добираться до пункта назначения, способствуя повышению пассажиропотока в автобусах ООО «Rēzeknes Satiksme» и более продуктивному использованию транспорта.

rezekne.lv