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Новости Латвия | 9 февраля 2017 | 12:06

В Малтской средней школе распространяют лотерейные билеты

Скриншот с телепередачи

Уже давно доказано, что увлечение азартными играми является крайне пагубным пристрастием, перерастающим временами в тяжелую болезнь. Увлекаться подобным развлечением не рекомендуется взрослым, что говорить о детях, чья психика только готовится к жизни. Впрочем, как оказалось, в Латвии так считают далеко не все, а пристрастится к азартным играм у нас в стране можно даже в школе.

Одну из таких историй рассказала некая взволнованная мать, рассказав журналистам Bez Tabu о том, как в одной из школ под Резекне детей открыто приучают к азарту прямо в столовой.

По словам возмущенной матери, в столовой Малтской средней школы детям, вместе с соками и теплыми блюдами предлагаются лотерейные билеты. В результате дети тратят все свои карманные деньги, пытаясь выиграть мифический приз.

“Покупай любой сок или пюре и получи лотерейный билет”, - написано большими буквами на дверях в столовой.

Женщина уверена, что подобной акции не место в школе, поскольку, если один ребенок получает приз, этого зачет и другой, что в итоге превращается в откровенную азартную игру в стенах школы.

В свою очередь, как оказалось, руководство учебного заведения даже не догадывается о том, какого рода акции проходят в школе. Директор признала, что впервые слышит о существовании каких-либо лотерей.

“Если бы я знала, что нечто подобное у нас происходит, разумеется, я бы не разрешила”, - заявила журналистам она.

Отчасти, дело в том, что арендовать помещение для торговли разрешило местное самоуправление, а не руководство школы. Продавцы не проинформировали директора, ведь правила этого не предполагают, а документ, разрешающий торговлю лотерейными билетами в любых учебных заведениях Латвии, у них был.

Информацию подтвердили и в Инспекции по защите прав детей. Закон запрещает организовывать азартные игры в школах, но лотерея не находится под запретом. Впрочем, заявили в инспекции, руководство школ также должно обращать внимания на различные акции, которые проводятся на их территории.

Focus.lv

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