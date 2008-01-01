Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
9 февраля
Именины:
Аполония, Симона / Дмитрий, Иван, Пётр
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня вам предстоит немало поработать языком и ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок, слишком уж о многом придется беседовать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -19 .. -21 C
- Утро
- -19 .. -21 C
- День
- -8 .. -10 C
- Вечер
- -15 .. -17 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0665 ()
|GBP
|0.8532 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.1825 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 25 января по 31 января 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 35 справок о смерти.
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 9 февраля 2017 | 10:56
Предприятие «Labiekārtošana-D» готовится к весенне-летнему сезону
На улице зябко, мороз не отступает, кажется, что жизнь замерла, однако на предприятиях самоуправления кипит невидимая глазу работа. Специалисты заблаговременно подготовятся к ремонтно-строительным и работам по благоустройству Даугавпилса.
На предприятии «Labiekārtošana-D» прошёл конкурс на закупку семян цветов и черенков однолетних растений в наступившем 2017 году. Победителем признана фирма «Onava» из Юрмалы. Рассаду она поставляет не первый год, и нареканий на качество посадочного материала у специалистов нет. Черенки ампельных цветов для пирамид и навесных горшков поступят к началу марта, а семена уже высажены в лотки и проросли. Проведена первая пикировка – пересадка всходов в высокие и просторные ящики с более плодородной почвой для лучшего развития корневой системы. Приобретено порядка 30 видов цветов и каждый со своим оттенком. Одних только бегоний 12 разновидностей.
По словам агронома предприятия Элеоноры Якубсевичене, предположительно в середине марта проросшие летние цветы пересадят в новую, просторную, оснащённую всем необходимым теплицу предприятия. К лету они переселятся на городские клумбы. Черенкам растений уготована аналогичная судьба. Всего за сезон цветы меняют не менее трёх раз. Первыми в марте высаживают анютины глазки, потом расцветают посаженные осенью тюльпаны и затем очередь доходит до летних цветов.
Добавить комментарий