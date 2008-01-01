Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

9 февраля

Именины:
Аполония, Симона / Дмитрий, Иван, Пётр

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вам предстоит немало поработать языком и ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок, слишком уж о многом придется беседовать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-19 .. -21 C
Утро
-19 .. -21 C
День
-8 .. -10 C
Вечер
-15 .. -17 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 25 января по 31 января 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 35 справок о смерти.

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Общество | 9 февраля 2017 | 10:56

Предприятие «Labiekārtošana-D» готовится к весенне-летнему сезону

Yello

На улице зябко, мороз не отступает, кажется, что жизнь замерла, однако на предприятиях самоуправления кипит невидимая глазу работа. Специалисты заблаговременно подготовятся к ремонтно-строительным и работам по благоустройству Даугавпилса.

На предприятии «Labiekārtošana-D» прошёл конкурс на закупку семян цветов и черенков однолетних растений в наступившем 2017 году. Победителем признана фирма «Onava» из Юрмалы. Рассаду она поставляет не первый год, и нареканий на качество посадочного материала у специалистов нет. Черенки ампельных цветов для пирамид и навесных горшков поступят к началу марта, а семена уже высажены в лотки и проросли. Проведена первая пикировкапересадка всходов в высокие и просторные ящики с более плодородной почвой для лучшего развития корневой системы. Приобретено порядка 30 видов цветов и каждый со своим оттенком. Одних только бегоний 12 разновидностей.

По словам агронома предприятия Элеоноры Якубсевичене, предположительно в середине марта проросшие летние цветы пересадят в новую, просторную, оснащённую всем необходимым теплицу предприятия. К лету они переселятся на городские клумбы. Черенкам растений уготована аналогичная судьба. Всего за сезон цветы меняют не менее трёх раз. Первыми в марте высаживают анютины глазки, потом расцветают посаженные осенью тюльпаны и затем очередь доходит до летних цветов.

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 