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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

9 февраля

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Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.

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Новости Происшествия | 9 февраля 2017 | 09:40

В Даугавпилсском крае горел жилой дом

Пресс-фото

За прошедшие сутки, в промежутке времени с 8 февраля 6:30 до 9 февраля 6:30, Государственная пожарно-спасательная служба получила 43 вызова – 27 из них были связаны с пожарами и 10 со спасательными работами, а 6 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

8 февраля в 20:59, ГПСС получила вызов в Даугавпилсский край (Лауцесскую волость), где пожар случился в жилом доме. Прибыв на место пожара было констатировано, что крыша жилого дома горит открытым пламенем площадью 70 кв. метров. В 23:27 пожар был полностью ликвидирован.

D-fakti.lv

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