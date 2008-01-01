Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
9 февраля
Именины:
Аполония, Симона / Дмитрий, Иван, Пётр
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Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Новости Происшествия | 9 февраля 2017 | 09:40
В Даугавпилсском крае горел жилой дом
За прошедшие сутки, в промежутке времени с 8 февраля 6:30 до 9 февраля 6:30, Государственная пожарно-спасательная служба получила 43 вызова – 27 из них были связаны с пожарами и 10 со спасательными работами, а 6 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
8 февраля в 20:59, ГПСС получила вызов в Даугавпилсский край (Лауцесскую волость), где пожар случился в жилом доме. Прибыв на место пожара было констатировано, что крыша жилого дома горит открытым пламенем площадью 70 кв. метров. В 23:27 пожар был полностью ликвидирован.
D-fakti.lv
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