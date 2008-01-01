Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

9 февраля

Именины:
Аполония, Симона / Дмитрий, Иван, Пётр

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 9 февраля 2017 | 09:10

Четверг, 9 февраля: безоблачное небо и слабый ветер

Daugavpils.lv

На территории Латвии по-прежнему будет солнечно. Только в некоторых юго-западных городах возможно небольшое скопление облаков.

Во второй половине дня температура воздуха составит от -3 до -9. Ветер будет преимущественно восточного направления, его скорость не превысит 4 м/с.

В Риге после полудня температура поднимется до -5...-7. Ветер будет слабым, а небобезоблачным.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM

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