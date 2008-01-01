Четверг, 9 февраля: безоблачное небо и слабый ветер

Новости Латвия | 9 февраля 2017 | 09:10

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На территории Латвии по-прежнему будет солнечно. Только в некоторых юго-западных городах возможно небольшое скопление облаков.

Во второй половине дня температура воздуха составит от -3 до -9. Ветер будет преимущественно восточного направления, его скорость не превысит 4 м/с.

В Риге после полудня температура поднимется до -5...-7. Ветер будет слабым, а небо — безоблачным.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM