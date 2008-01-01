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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Культура | 8 февраля 2017 | 20:41

В ЦЛК пройдет музыкальный концерт «Новые приключения Лучка»

kultura.daugavpils.lv

Центр латышской культуры приглашает маленьких зрителей на музыкальный концерт про приключения Лучка, который состоится в концертном зале Дома Единства 23 марта в 14:00.

Искатель справедливости Лучок отправляется в путь, потому что хочет освободить из тюрьмы несправедливо осужденных заключенных. Что его ждет в пути и во что это обернется? Узнать это вы можете, прослушав концерт, в котором прозвучит итальянская музыка, танго, тарантелле и очень популярные латышские песни.

В ролях: Агнеса Эглиня (Лучок), Гуна Шне (Тыковка), Элина Эндзеле (Черничка), Сергей Егерь (Томат, Мандарин), Дмитрий Бубин (Горох), воспитанники RDKS, RHV и JMRMV.

Руководитель концертаКарина Берзиня. Музыкальное оформлениемузыка Улда Мархилевича, итальянская народная музыка в нетрадиционной аранжировке.

Билеты можно приобрести в кассе концертного зала Дома Единства 20-22 марта с 16:30 до 18:30. 23 марта с 12:00-14:00. Стоимость концерта 1,50 евро.

D-fakti.lv

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