Ghetto Games объявляет вокальный конкурс Ghetto Faktors

Новости Культура | 8 февраля 2017 | 20:12

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Ghetto Faktors в сотрудничестве с «Молодежной организацией Апельсин» и порталом gorod.lv объявляют вокальный конкурс Ghetto Faktors под девизом «Следуй за своей мечтой». У победителей будет возможность записать свою песню в профессиональной звуковой студии и снять видеоклип, а так же выступать в больших сезонных мероприятиях Ghetto Games по всей Латвии перед огромной аудиторией.

Принять участие в проекте может любой желающий, независимо от пола, национальности, расы, религиозной принадлежности, политических взглядов, социального статуса в обществе, музыкального опыта и возраста. Конкурсантов моложе 16 лет на все этапы конкурса должен сопровождать взрослый.

Отбор в Даугавпилсе состоится в Центре Культуры Даугавпилсского края 19 февраля в 11:00, заявления принимаются до 18 февраля. Финал конкурса пройдет в Риге 21 апреля 2017 года. Регламентация мероприятия и анкету для участия можно найти на сайте www.ghettofaktors.lv

Время проведения конкурса Ghetto Faktor пройдет с 15.02.2017 – 21.04.2017

D-fakti.lv