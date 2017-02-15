Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

8 февраля

Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Не думайте сегодня о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать - вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-18 .. -20 C
Утро
-20 .. -22 C
День
-10 .. -12 C
Вечер
-16 .. -18 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 25 января по 31 января 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 35 справок о смерти.

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Культура | 8 февраля 2017 | 20:12

Ghetto Games объявляет вокальный конкурс Ghetto Faktors

jaunatne.daugavpils.lv

Ghetto Faktors в сотрудничестве с «Молодежной организацией Апельсин» и порталом gorod.lv объявляют вокальный конкурс Ghetto Faktors под девизом «Следуй за своей мечтой». У победителей будет возможность записать свою песню в профессиональной звуковой студии и снять видеоклип, а так же выступать в больших сезонных мероприятиях Ghetto Games по всей Латвии перед огромной аудиторией.

Принять участие в проекте может любой желающий, независимо от пола, национальности, расы, религиозной принадлежности, политических взглядов, социального статуса в обществе, музыкального опыта и возраста. Конкурсантов моложе 16 лет на все этапы конкурса должен сопровождать взрослый.

Отбор в Даугавпилсе состоится в Центре Культуры Даугавпилсского края 19 февраля в 11:00, заявления принимаются до 18 февраля. Финал конкурса пройдет в Риге 21 апреля 2017 года. Регламентация мероприятия и анкету для участия можно найти на сайте www.ghettofaktors.lv

Время проведения конкурса Ghetto Faktor пройдет с 15.02.2017 – 21.04.2017

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 