Татьяна Козачука стала лучшим руководителем ЦТИ 2016

Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 19:37

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3 февраля во время открытия международной туристической выставки «Balttour 2017» состоялась официальная церемония вручения награды «Человек года в туризме 2016». Лауреатом в номинации «Лучший руководитель центра туристической информации 2016» стала заведующая Краславским ЦТИ Татьяна Козачука.

Татьяна Козачука подчеркнула: «Я очень почтена и рада тому, что стала человеком года в сфере туризма в номинации «Лучший руководитель центра туристической информации 2016». В ноябре 2016 года исполнилось 15 лет с тех пор, как я работаю в Центре туристической информации Краславского края. Наверное, это признак того, что нельзя останавливаться на достигнутом и, бесспорно, эта номинация – своего рода стимул для того, чтобы продолжать работать так же плодотворно и развивать туристическую отрасль в Краславском крае и Латгальском регионе. Один в поле не воин, а с замечательной командой можно достичь больших высот. Спасибо моей краславской команде – Инте Липшане, Эдите Лукше, Юте Бубиной и Лидии Черняевой! Спасибо латгальским коллегам, которые выдвинули меня на эту номинацию и радовались полученному титулу вместе со мной.

Отдельное спасибо моему мужу, который все эти годы с тех пор, как мы вместе, терпит меня... мои большие проекты, частые командировки, иногда мои «сумасшедшие» идеи, которые тоже требуют времени... Но главное, что он понимает меня и поддерживает! Очень важно, чтобы семья поддерживала, тогда и на работе все удается!

Я горжусь тем, что работаю в Краславской краевой думе, где председатель со своей командой и депутатами по-настоящему заботится о городе и крае! В последние годы было сделано так много и столько же еще впереди... Общими силами мы обязательно осуществим все идеи! Не зря туристы часто говорят о том, что Краслава - это один из самых красивых и ухоженных городов Латвии!»

Победителей и обладателей награды «Человек года в туризме 2016» определяло жюри в составе 9 человек - эксперты бизнеса в туристической отрасли, руководители туристических ассоциаций, лауреаты прошлых лет, работники сферы государственного туризма, а также представители «BalticTravelnews.com». Для получения награды «Человек года в туризме 2016» важны два критерия - общественная активность на благо туристической отрасли либо инновационная идея, которая позитивно повлияла на туристическую индустрию Латвии, а также признание успешным мастером своего дела. С 2003 награда года вручалась уже 14 раз, она обрела значимый статус в туристической отрасли Латвии и в народном хозяйстве Латвии.

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