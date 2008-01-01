Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
8 февраля
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Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 18:50
Приближается просмотр вокальных ансамблей «Весенняя песня»
24 февраля в 17:00 в Центре культуры Даугавпилсского края (ул. Доблес 30, Даугавпилс) пройдет концертный осмотр вокальных ансамблей Даугавпилсского края «Весенняя песня». Приглашаются все категории вокальных ансамблей, которые работают в культурном департаменте края.
Просмотр ансамблей состоится в следующих категориях:
1. Детские вокальные ансамбли (участники до 15 лет);
2. Женские вокальные ансамбли;
3. Мужские вокальные ансамбли;
4. Смешанные вокальные ансамбли;
5. Вокальные ансамбли сениоров.
Подписанные руководителем анкеты можно подать до 17 февраля, отправив по почте, в электронном виде или лично в Центре культуры Даугавпилсского края.
D-fakti.lv
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