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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 18:50

Приближается просмотр вокальных ансамблей «Весенняя песня»

daugavpilsnovads.lv

24 февраля в 17:00 в Центре культуры Даугавпилсского края (ул. Доблес 30, Даугавпилс) пройдет концертный осмотр вокальных ансамблей Даугавпилсского края «Весенняя песня». Приглашаются все категории вокальных ансамблей, которые работают в культурном департаменте края.

Просмотр ансамблей состоится в следующих категориях:
1. Детские вокальные ансамбли (участники до 15 лет);
2. Женские вокальные ансамбли;
3. Мужские вокальные ансамбли;
4. Смешанные вокальные ансамбли;
5. Вокальные ансамбли сениоров.

Подписанные руководителем анкеты можно подать до 17 февраля, отправив по почте, в электронном виде или лично в Центре культуры Даугавпилсского края.

Регламентация

D-fakti.lv

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